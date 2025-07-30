بايرن ميونخ يتعاقد رسمياً مع الكولومبي لويس دياز

فلسطين اليوم

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم الأربعاء، تعاقده رسميا مع المهاجم الكولومبي لويس دياز، قادما من صفوف ليفربول الإنجليزي، في واحدة من أبرز صفقات سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

واجتاز دياز الفحوصات الطبية بنجاح قبل توقيع عقد يمتد حتى 30 يونيو 2029، حيث سيرتدي القميص رقم 14 مع بطل ألمانيا.

ورغم عدم الكشف عن التفاصيل المالية رسميا، إلا أن تقارير صحفية أوروبية أشارت إلى أن الصفقة بلغت قيمتها نحو 75 مليون يورو، لتصبح من أعلى صفقات النادي البافاري في السنوات الأخيرة.

وفي أول تصريح له عبر القنوات الرسمية للنادي، أعرب دياز عن سعادته قائلا: "أنا سعيد للغاية بالانضمام إلى بايرن ميونخ، أحد أكبر الأندية في العالم. أريد أن أُسهم بأسلوبي وشخصيتي في تحقيق النجاح. هدفنا هو الفوز بكل الألقاب الممكنة، وسنعمل على ذلك كفريق يوميًا".

ويحمل القميص رقم 14 رمزية خاصة في تاريخ النادي، إذ ارتداه سابقا نجوم مثل كلاوديو بيتزارو، تشابي ألونسو، وماريو باسلر. كما ارتبط الرقم عالميًا بأسماء أسطورية مثل يوهان كرويف وتييري هنري.

ويطمح دياز، البالغ من العمر 28 عاما، في كتابة فصله الخاص في تاريخ النادي البافاري، والمساهمة في استعادة الهيمنة محليا وأوروبيا ضمن مشروع النادي الطموح.