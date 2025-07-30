وزير إسرائيلي يثير غضب عائلات المحتجزين الإسرائيليين.. ما القصة؟

فلسطين اليوم

أثارت تصريحات وزير التراث في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، عميحاي إلياهو موجة من الغضب والاستنكار، بعد تقليله من أولوية قضية الأسرى الإسرائيليين في غزة، واعتبارهم "أسرى حرب" ينبغي التعامل مع قضيتهم فقط بعد "حسم حماس وانتهاء الحرب"، على حد تعبيره.

وقال إلياهو في تصريحات إعلامية إن "المهمة ليست (المخطوفين) أولاً، فهم أسرى حرب، ويجب تأجيل التعامل مع ملفهم حتى نهاية الحرب"، مضيفًا أن "الكابينت يفتقر إلى استراتيجية واضحة، إذ يتأرجح بين المساعدات والغارات والحديث عن اجتياح بري".

وفي موقف لافت، دعا الوزير إلى إقامة "مدينة يهودية كبيرة في غزة"، مؤكدًا أن "كل غزة يجب أن تكون يهودية"، مشيرًا إلى أن هذا – حسب وصفه – "كان موقفًا سابقًا لرئيس الوزراء الأسبق إسحق رابين".

في المقابل، عبّرت عائلات الأسرى الإسرائيليين عن استيائها الشديد من تصريحات إلياهو، ووصفتها بأنها "فشل أخلاقي كبير"، مشددة على أنه "لا يمثل إرادة الشعب الذي يطالب بإعادة جميع المحتجزين ووقف الحرب".

وأكدت العائلات أن "80% من الإسرائيليين يؤيدون التوصل إلى اتفاق يضمن استعادة جميع الأسرى"، داعية الحكومة إلى إعطاء الأولوية لقضيتهم، بعيدًا عن الأجندات السياسية.