الهلال الأحمر الفلسطيني يستضيف 176 مريضًا ومرافقًا ويشارك بإجلائهم للأردن بالتنسيق مع "الصحة العالمية"

فلسطين اليوم

استضافت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، 48 مريضًا ومصابًا و128 مرافقًا في مستشفى المواصي الميداني التابع لها، وقدّمت لهم الرعاية الطبية وخدمات الإيواء طوال الليل، قبل أن تقوم فجر اليوم الثلاثاء بإجلائهم باتجاه المملكة الأردنية الهاشمية لتلقي العلاج، ضمن مهمة إنسانية منسّقة مع منظمة الصحة العالمية.

ومنذ لحظة وصولهم، عملت طواقم الجمعية الطبية والإدارية على تأمين كل ما يلزم لضمان راحة المرضى وسلامتهم، لا سيما أن العديد من الحالات شملت مرضى بالسرطان وإصابات حرجة ناتجة عن العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وتأتي هذه الجهود ضمن سلسلة من التدخلات التي تنفذها الجمعية باستمرار لتخفيف معاناة المرضى، وتسهيل وصولهم إلى العلاج خارج قطاع غزة، في ظل التدهور الحاد الذي يشهده القطاع الصحي نتيجة الحصار والعدوان المستمر.