7 وفيات جدد بينهم طفل بسبب المجاعة وسوء التغذية في غزة

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025، أن مستشفيات قطاع غزة سجلت 7 حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية نتيجة المجاعة وسوء التغذية.

وأفادت وزارة الصحة في تصريح صحفي، بأن العدد الإجمالي لوفيات المجاعة وسوء التغذية ارتفع إلى 154 حالة وفاة من بينهم 89 طفلًا.

وكان برنامج الأغذية العالمي، قد حذر الأسبوع الماضي، من أن ثلث فلسطيني غزة لم يأكلوا منذ عدة أيام بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر على القطاع.

ومنذ بدء الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب "إسرائيل" بالتوازي جريمة تجويع بحق فلسطينيي غزة، إذ إنها شددت من إجراءاتها في 2 مارس/ آذار الماضي، حينما أغلقت جميع المعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، ما تسبب بتفشي المجاعة ووصول مؤشراتها إلى مستويات "كارثية".

وتشن "إسرائيل" بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 205 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.