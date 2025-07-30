المجتمع المدني:الشاحنات التي يسمح لها بدخول القطاع يحظر على سائقيها تجاوز نقاط محددة

فلسطين اليوم

أعلنت منظمات المجتمع المدني بغزة اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025 ان الشاحنات التي يسمح لها بدخول القطاع يحظر على سائقيها تجاوز نقاط محددة وهي مناطق خطرة ومصنفة حمراء

وبينت انه حين يتوافد المواطنون المجوعون تبدأ عملية إطلاق النار عبر الدبابات وجنود القناصة والرشاشات والت وضعها العدو مؤخرا بالقرب من تلك المناطق

وأشارت ان الاحتلال من خلال هذه الآلية يرفض وصول الشاحنات لمستودعات المؤسسات الدولية لتوزيعها بشكل آمن وعادل ، موضحاً ان عشرات الأطفال حديثو الولادة فارقوا الحياة لانعدام الحليب العلاجي والمكملات الغذائية اللازمة