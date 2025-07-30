خبراء الأمم المتحدة : "إسرائيل" تستخدم العطش سلاحا لقتل الفلسطينيين

فلسطين اليوم

أدان خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025 ، تعمد "إسرائيل" تعطيش وتجويع الشعب الفلسطيني.

وحذر الامم المتحدة منع الوصول لمياه الشرب انتهاك جسيم للقانون الدولي وجريمة ضد الإنسانية ، معتبراً ان "إسرائيل" تستخدم العطش سلاحا لقتل الفلسطينيين.

وبين ان منع المياه والغذاء قنبلة صامتة لكنها قاتلة وتفتك غالبا بالأطفال والرضع ، موضحاً ان أكثر من 90% من الأسر في غزة تعاني انعدام الأمن المائي .

وشدد على ان الأفعال التي ترتكبها "إسرائيل" حاليا في غزة همجية