تحذيرات : زلزال قوي ومدمر قد يضرب "إسرائيل" قريبًا

فلسطين اليوم

تحذيرات اسرائيلية من احتمال حدوث زلزال قوي في إسرائيل في المستقبل القريب

أدلى الدكتور أرييل هيمان، الباحث البارز السابق في هيئة المسح الجيولوجي الإسرائيلي، بتصريحات مثيرة للقلق خلال مقابلة إذاعية اليوم (الأربعاء) عبر إذاعة 103FM، حيث حذّر من احتمال حدوث زلزال قوي في إسرائيل في المستقبل القريب.

وقال هيمان: "إسرائيل ليست مستعدة بما فيه الكفاية. وقوع زلزال مدمر وقوي في إسرائيل ليس مسألة احتمال، بل مسألة وقت.

نحن نبذل القليل، ولكن أقل مما ينبغي. إذا خُصص مليار شيكل سنويًا للتعامل مع الزلازل، فبعد بضع سنوات، سنكون أكثر استعدادًا بكثير مما نحن عليه الآن".

يُذكر أنه خلال الليل، ضرب زلزال قوي للغاية ، بقوة 8.8 درجة على مقياس ريختر، شبه جزيرة كامتشاتكا شرق روسيا، مُلحقًا أضرارًا جسيمة بالمباني في المنطقة ومُجبرًا آلاف السكان على إخلاء منازلهم.

كما أدى الزلزال إلى أمواج تسونامي وصل ارتفاعها إلى 4 أمتار، مع إصدار تحذيرات من تسونامي في عددمن الدول الأخرى، بما في ذلك اليابان والفلبين ونيوزيلندا والساحل الغربي للولايات المتحدة.

كان هذا أقوى زلزال يشهده العالم منذ عام ٢٠١١، عندما ضرب زلزال بقوة ٩ درجات محافظة فوكوشيما في اليابان، وأسفر عن مقتل أكثر من ١٥ ألف شخص وإلحاق أضرار جسيمة بمحطة الطاقة النووية في المنطقة.

وحذرت روسيا من توقع المزيد من الهزات الارتدادية، بقوة تصل إلى ٧.٥ درجة على مقياس ريختر، في الأسابيع المقبلة، وقد تستمر لمدة شهر تقريبًا.