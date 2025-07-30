وزير الخارجية المصري: القاهرة لديها "خطة للترتيبات الأمنية وحوكمة قطاع غزة بعد وقف الحرب

فلسطين اليوم

أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأربعاء 30 يوليو 2025، أن الدور السعودي الفرنسي حرّك ركود مسألة تنفيذ حل الدولتين.

وشدد الوزير المصري في تصريحات للحدث، على هامش مشاركته في مؤتمر "حل الدولتين "، الذي انعقد في نيويورك برعاية الأمم المتحدة، على أن "إسرائيل لن تنعم بالأمن إلا من خلال حل الدولتين".

واتهم وزير الخارجية المصري إسرائيل باستخدام الغذاء كسلاح، واصفا المجاعة في غزة بأنها "تفوق الخيال".

وحول جهود التوصل إلى هدنة في غزة، أوضح عبد العاطي أن "مصر تضغط بكل قوة لإنجاح مفاوضات وقف النار في غزة"، كاشفا أن "القاهرة تجري اتصالات يومية مع أميركا وقطر".

وذكر وزير الخارجية المصري أن القاهرة لديها "خطة واضحة للترتيبات الأمنية وحوكمة قطاع غزة بعد وقف الحرب".

ولفت عبد العاطي إلى أن "مصر تدرب المئات من الفلسطينيين لتولي مهام الأمن في غزة".

واتفق المشاركون في مؤتمر حل الدولتين على ضرورة "إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين"، بحسب ما جاء في بيان صادر عن المؤتمر، مشددين على أهمية الاعتراف بدولة فلسطين ومنحها عضوية كاملة بالأمم المتحدة.

وجاء في البيان أنه "لا يمكن تحقيق علاقات طبيعية وتعايش سلمي بين شعوب ودول المنطقة إلا بإنهاء الحرب في غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء الاحتلال، ونبذ العنف والإرهاب، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وديمقراطية، وإنهاء احتلال جميع الأراضي العربية، وتوفير ضمانات أمنية متينة لإسرائيل وفلسطين".

وشدد البيان على أنه "لا يمكن للحرب والاحتلال والنزوح تحقيق السلام"، مضيفاً أن "حل الدولتين هو السبيل لتلبية تطلعات الإسرائيليين والفلسطينيين"، مشيراً إلى ضرورة "إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش بسلام جنباً إلى جنب مع إسرائيل".