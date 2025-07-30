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بالأسماء : 5 شهداء وعدة إصابات من طالبي المساعدات قرب محور نتساريم
بالأسماء : 5 شهداء وعدة إصابات من طالبي المساعدات قرب محور نتساريم
وصول صباح اليوم الاربعاء 30 يوليو 2025 ، 5 شهداء وعدة إصابات إلى مستشفى العودة، جراء استهداف مدفعي من جيش الاحتلال لمواطنين قرب مركز توزيع المساعدات في محور نتساريم وسط قطاع غزة، وهم:
1- محمود ماهر سليم الرملاوي
2- محمد بلال صلاح الرملاوي
3- محمود محمد رزق صالح
4- مصباح أيمن بسام منصور
5- محمد رياض موسى الشوربجي