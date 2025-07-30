فلسطين اليوم

بالأسماء : 5 شهداء وعدة إصابات من طالبي المساعدات قرب محور نتساريم

وصول صباح اليوم الاربعاء 30 يوليو 2025 ، 5 شهداء وعدة إصابات إلى مستشفى العودة، جراء استهداف مدفعي من جيش الاحتلال لمواطنين قرب مركز توزيع المساعدات في محور نتساريم وسط قطاع غزة، وهم:

1- محمود ماهر سليم الرملاوي

2- محمد بلال صلاح الرملاوي

3- محمود محمد رزق صالح

4- مصباح أيمن بسام منصور

5- محمد رياض موسى الشوربجي