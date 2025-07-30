بعد زلزال ضرب الساحل الشرقي لروسيا.. السواحل الأمريكية تنتظر موجات تسونامي عاتية

فلسطين اليوم

تستعد دول المحيط الهادئ وما حوله لاحتمال حدوث تسونامي، حيث أبلغ بعضها بالفعل عن وصول أولى الموجات إلى سواحلها، بعد زلزال بقوة 8.8 درجة ضرب الساحل الشرقي لروسيا.

ولم يتضح بعد عدد الدول التي قد تتأثر، أو مدى قوة موجات تسونامي. لكن مراكز الرصد نشرت تقديرات وصول الموجات من مراكز التحذير من تسونامي الأمريكية.

ونقلت "سي إن إن" عن مراكز التحذير من التسونامي الأمريكية، تأميدها أنه من المتوقع أن تصل أولى موجات التسونامي بالفعل إلى جزر ويست ألوشيان في ألاسكا.

كما من المتوقع وصول التسونامي إلى كودياك، ألاسكا، حوالي الساعة 12:20 صباحا بتوقيت الساحل الشرقي.

ومن المتوقع وصول التسونامي إلى جنوب شرق ألاسكا حوالي الساعة 12:45-1:55 صباحا بالتوقيت الشرقي.

ومن المتوقع وصول التسونامي إلى هاواي حوالي الساعة 1:15 صباحا بالتوقيت الشرقي.

ومن المتوقع وصول التسونامي إلى واشنطن وأوريغون بين الساعة 2:35 و2:55 صباحا بالتوقيت الشرقي.

ومن المتوقع وصول التسونامي إلى شمال كاليفورنيا الساعة 2:50 صباحا بالتوقيت الشرقي، ليصل إلى خليج سان فرانسيسكو حوالي الساعة 3:40 صباحا بالتوقيت الشرقي، وإلى سواحل جنوب كاليفورنيا حوالي الساعة 4 صباحا بالتوقيت الشرقي.

ويعد هذا الزلزال الأقوى على وجه الأرض منذ عام 2011، عندما ضرب زلزال بقوة 9.0 درجات شمال شرقي اليابان، وهو سادس أقوى زلزال مسجل على الإطلاق.