مظاهرة أمام مقر الأمم المتحدة للمطالبة بوقف "تجويع غزة" وإنهاء "الإبادة الجماعية"

فلسطين اليوم

تجمّع مئات المتظاهرين أمام مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، احتجاجاً على "الابادة الجماعية" التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة، ورفع المحتجون شعارات تطالب بالتحرك العاجل من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لوضع حد لتجويع السكان ووقف العدوان المستمر.

وردد المشاركون في التظاهرة هتافات مناهضة للسياسات الأمريكية والإسرائيلية، مؤكدين أن ما يحدث في غزة هو جريمة حرب يجب أن تُحاسب عليها الحكومات المتورطة.

كما طالبوا المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لحماية المدنيين وتوفير المساعدات الإنسانية اللازمة، في ظل الظروف الكارثية التي تعيشها غزة منذ أشهر.