بالأسماء : الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة تطال 18 مواطنًا بالضفة

فلسطين اليوم

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025، حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن اعتقال ما لا يقل عن 18 مواطنًا، بينهم أسرى محررون وناشطون، غالبيتهم من محافظات الخليل، نابلس، وسلفيت.

ففي محافظة الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال قرية أم الخير في مسافر يطا، واعتقلت 8 مواطنين من عائلة الهذالين، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها. كما تم اعتقال الناشط علي راشد عوض من خربة طوبا جنوب المحافظة، إضافة إلى حازم الشرباتي من مدينة الخليل.

أما في محافظة نابلس، نفّذت قوات الاحتلال اقتحامات واسعة شملت مخيم العين وبلدة بيت فوريك وشارع ابن رشد، واعتقلت خلالها 6 مواطنين، بينهم فتية، إلى جانب عمليات تفتيش وتخريب طالت عددًا من المنازل.

وفي سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر أيمن الديك من بلدة كفر الديك، كما اعتُقل سامي أبو زاهر من المحافظة.

وتأتي هذه الحملة في سياق التصعيد المستمر الذي تنفذه قوات الاحتلال في الضفة الغربية، والذي يتخلله اعتقالات يومية واعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم، خاصة في المناطق المهددة بالمصادرة والتهجير القسري.

قائمة المعتقلين:

1. خليل شعيب الهذالين – خربة أم الخير – الخليل

2. أحمد شعيب الهذالين – خربة أم الخير – الخليل

3. علي ياسر الهذالين – خربة أم الخير – الخليل

4. طارق سالم الهذالين – خربة أم الخير – الخليل

5. ماجد شعيب الهذالين – خربة أم الخير – الخليل

6. عيد سليمان الهذالين – خربة أم الخير – الخليل

7. عادل سليمان الهذالين – خربة أم الخير – الخليل

8. المعتصم الهذالين – خربة أم الخير – الخليل

9. علي راشد عوض – خربة طوبا – الخليل

10. حازم الشرباتي – المدينة – الخليل

11. سعيد محمد أبو يونس – مخيم العين – نابلس

12. حمزة مبروك – مخيم العين – نابلس

13. أحمد البحش – شارع ابن رشد – نابلس

14. محمد فراس مليطات – بيت فوريك – نابلس

15. محمد باجس خطاطبة – بيت فوريك – نابلس

16. الأسير المحرر أيمن الديك – كفر الديك – سلفيت

17. سامي أبو زاهر – المدينة – سلفيت