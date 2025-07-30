حرب الإبادة على غزة تدخل يومها 663.. شهداء من طالبي المساعدات في زيكيم ونتساريم شمال ووسط القطاع

فلسطين اليوم

تدخل حرب الإبادة على قطاع غزة اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025 يومها الـ 663 على التوالي ، وسط استمرار المجاعة ، ووقوع العديد من ضحايا طالبي المساعدات مما يحاولون الوصول اليها وسط رفض "اسرائيلي" لتأمينها او السماح "للأونروا " بتوزيعها .

استشهد مواطنان وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، من منتظري المساعدات بنيران الاحتلال قرب محور نتساريم وسط قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة عن استشهاد مواطن وإصابة أكثر من 80 أخرين حتّى اللحظة، من منتظري المساعدات في منطقة "زيكيم" شمال قطاع غزة

كما قصفت مدفعية الاحتلال منطقة السطر الغربي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف في منطقة السطر الغربي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة عن ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 60,034 شهيدًا و145,870 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 8,867 شهيدًا و33,829 إصابة.

وأوضحت الصحة الى ارتفاع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1,179 شهيدًا وأكثر من 7,957 إصابة.