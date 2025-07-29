الإعلامي الحكومي بغزة: 109 شاحنات مساعدات نهبتها الفوضى

فلسطين اليوم

قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، مساء اليوم الثلاثاء، إن 109 شاحنات مساعدات دخلت القطاع، وتعرضت غالبيتها لعمليات نهب وسرقة نتيجة الفوضى الأمنية التي يُكرّسها الاحتلال "الإسرائيلي" بشكلٍ منهجي ومتعمد بهدف إفشال توزيع المساعدات ،وحرمان المدنيين منها.

وأكد المكتب الحكومي في بيان، أن 6 عمليات إنزال جوي جرت اليوم في قطاع غزة، سقطت 4 منها في مناطق خاضعة لسيطرة جيش الاحتلال أو في أحياء سبق أن أمر المواطنين بإخلائها، ما يعرّض من يتواجد فيها للاستهداف والقتل المباشر، مؤكدا أن هذه الإنزالات عديمة الجدوى، بل وخطِرة على حياة المواطنين المُجوّعين.

وأضاف أن قطاع غزة يحتاج يومياً إلى 600 شاحنة مساعدات ووقود وهو الحد الأدنى من الاحتياجات الفعلية لأهم القطاعات الحيوية.

ودان الإعلامي الحكومي استمرار جريمة الفوضى والتجويع وحرمان 2.4 مليون إنسان بينهم 1.1 طفل في قطاع غزة من حليب الأطفال والمساعدات.

كما حمل الاحتلال والدول المنخرطة في الإبادة الجماعية كامل المسؤولية عن استمرار الكارثة الإنسانية، داعيا إلى فتح المعابر فوراً وإيصال حليب الأطفال والمساعدات بشكل آمن ومنظَّم تحت إشراف أممي.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد تقرير أممي بأنّ 100% من سكان قطاع غزة يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وذلك في ظل استمرار حرب الإبادة. والحصار.