القوات المسلحة اليمنية تستهدف مطار "بن غوريون"

فلسطين اليوم

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، مساء اليوم الثلاثاء، تنفيذ عملية عسكرية نوعية ضد مطار «بن غوريون» في الأراضي المحتلة، مؤكدةً تحقيق أهدافها بنجاح.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع، إنّ القوات اليمنية نفّذت عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع فلسطين 2.

وأكد سريع أنّ العملية "حققت هدفها بنجاح، وتسببت في فرار الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ، وتوقف حركة المطار" .

وشدّد على أنّ العمليات العسكرية "مستمرة، ولن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".

وأوضحت القوات المسلحة، في بيان، أنّ هذه العمليات تأتي "رداً على جريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحقّ أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة"، وتأكيداً على التزام اليمن بدعم المجاهدين و" مظلومية الشعب الفلسطيني".

وبدأت قوات المسلحة البحرية، أمس، رصد السفن المملوكة لشركات ملاحية متعاونة مع الاحتلال في نطاق عملياتها العسكرية، وذلك في أعقاب إعلان، رفع مستوى التصعيد البحري إلى المرحلة الرابعة.