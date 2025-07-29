صاروخ من اليمن يوقف حركة الطيران في "بن غوريون"

فلسطين اليوم

أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، اعتراض صاروخ أطلق من اليمن.

ودوت صافرات الإنذار في القدس المحتلة وتل أبيب ومدن أخرى، بعد رصد صاروخ من اليمن.

وذكرت القناة 12 العبرية أن منظومات الدفاع الجوي، اعترضت صاروخا أطلق من اليمن.

وأشارت إلى توقف الرحلات الجوية في مطار بن غوريون.

وأوضحت القناة العبرية أن منظومتا آرو حيتس الإسرائيلية وثاد الأميركية شاركتا في اعتراض الصاروخ.