192 شهيدا بالضفة بينهم 36 طفلا منذ بداية العام 2025

فلسطين اليوم

استشهد 192 فلسطينياً بالضفة الغربية المحتلة بينهم 36 طفلاً، وأصيب 1500 مواطنٍ بنيران قوات الاحتلال، منذ بداية العام الجاري 2025.

فمنذ بدء العدوان على الضفة الغربية في 21 كانون الثاني/ يناير الماضي، ارتكبت قوات الاحتلال 43 ألفاً و318 انتهاكاً، أدى إلى استشهاد 162 مواطناً.

وأفادت معطيات ومصادر فلسطينية بإصابة 1528 مواطناً في الضفة الغربية، بينما اعتقل 5807، فيما نفذت قوات الاحتلال 8655 عملية اقتحام، منذ بداية العام.

أما منذ بداية حرب الإبادة في قطاع غزة، فقد استشهد 1056 مواطناً، وأصيب 7587، بينما اعتقل أكثر من 20 ألفاً.