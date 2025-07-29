16 شهيدا وعشرات الإصابات باستهداف الاحتلال منتظري المساعدات بغزة

فلسطين اليوم

يواصل جيش الاحتلال مجازره ضد المجوعين في قطاع غزة حيث استشهد 16 مواطنًا مدنيًا وأصيب العشرات، مساء اليوم الثلاثاء، بنيران قوات الاحتلال التي استهدفت منتظري المساعدات في مناطق متفرقة.

وأفادت مصادر طبية بأن 6 مواطنين ارتقوا وأصيب آخرون بقصف مدفعي إسرائيلي استهدف طالبي المساعدات قرب محور "موراج" شمال غربي مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

ووفق المصادر، فإن 10 مواطنين مدنيين ارتقوا شهداء وأصيب آخرون إثر قصف مدفعي وإطلاق نار من آليات الاحتلال العسكرية صوب طالبي المساعدات في منطقة السودانية شمال غربي قطاع غزة.

كما أصيب 6 مواطنين إصابات خطيرة، وجرى نقلهم إلى مستشفى القدس جرّاء استهداف مباشر بطائرة مسيّرة للمواطنين أثناء انتظارهم للمساعدات على مفترق النابلسي.

وفي وقف سابق من اليوم، أعلنت مستشفى العودة، ارتقاء 15 مواطنا وتسجيل عشرات الإصابات من طالبي المساعدات بنيران الاحتلال قرب محور نتساريم وسط قطاع غزة. بينما أفيد باستشهاد 7 مدنيين في محيط مراكز المساعدات بين مدينتي خان يونس ورفح.

وذكرت مصادر طبية في مستشفيات قطاع غزة، بأن 81 شهيدا ارتقوا وأصيب العشرات بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم الثلاثاء؛ بينهم 32 من طالبي المساعدات.