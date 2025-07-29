فرنسا: اعتداءات المستوطنين في الضفة "أعمال ارهابية"

فلسطين اليوم

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، إنّ عنفَ المستوطنين الإسرائيليين واعتداءاتهم ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة هي "أعمال إرهابية".

وقال ناطق باسم الخارجية الفرنسية: "تشجب فرنسا جريمة القتل هذه بأشد العبارات فضلاً عن كل أعمال العنف المتعمّدة التي يرتكبها مستوطنون متطرفون بحق الفلسطينيين والتي تكثر في أرجاء الضفة الغربية"، مضيفاً "أعمال العنف هذه هي أعمال إرهابية".

وأشار المتحدث إلى أن المستوطنين قتلوا أكثر من 30 فلسطينياً منذ مطلع العام 2022، قائلا: "على السلطات الإسرائيلية تحمّل مسؤوليتها ومعاقبة مرتكبي أعمال العنف المتواصلة هذه، في ظل إفلات تام من العقاب، على الفور، وحماية المدنيين الفلسطينيين".

وتأتي التصريحات الفرنسية هذه تعقيبا على استشهاد الناشط الحقوقي عودة الهذالين برصاص مستوطن مساء أمس الاثنين في خربة أم الخير بمسافر يطا جنوب الخليل.