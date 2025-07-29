حماس: تصريحات سموتريتش تهديد واضح بمواصلة الإبادة والتهجير بغزة

فلسطين اليوم

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية، حماس، اليوم الثلاثاء، تصريحات وزير المالية لدى كيان الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، التي دعا فيها إلى إعادة احتلال قطاع غزة واستئناف المشروع الاستيطاني فيه.

وأكدت حركة حماس، في تصريح صحفي، أن دعوة سموتريتش "تمثّل تهديدًا صريحًا بمواصلة جرائم الإبادة والتهجير القسري بحق أبناء شعبنا، وتكشف بوضوح الطبيعة الاستعمارية الوقحة لحكومة الاحتلال، واستهتارها التام بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".

وأشارت الحركة إلى تزامن هذه التصريحات مع تحركات موازية تهدف إلى فرض سيادة الاحتلال على الضفة الغربية عبر الاستيطان، وتمرير مشاريع قرارات في "الكنيست" لتكريس الضم، وإنفاذ خطط حكومة نتنياهو في الضفة والقطاع.

وشددت حركة حماس على أن هذا التصعيد الخطير "سيُواجَه بكافة أشكال المقاومة المشروعة دفاعًا عن أرضنا وحقوقنا الوطنية ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية".

ودعت الدول العربية، والمجتمع الدولي، والأمم المتحدة، إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك الفاعل لوقف سياسات الاحتلال التي قالت إنها "تُنذر بتفجير الأوضاع في المنطقة".

كما طالبت حماس محكمة الجنايات الدولية بمحاسبة قادة الاحتلال، وفي مقدمتهم سموتريتش وبن غفير، على تحريضهم العلني على قتل المدنيين والأطفال، وتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.