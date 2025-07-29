قوات الاحتلال تفض عزاء الشهيد الهذالين بالخليل وتعتقل ناشطتين

فلسطين اليوم

فضّت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، خيمة عزاء الشهيد عودة الهذالين في خربة أم الخير في مسافر يطا جنوب الخليل، واعتقلت ناشطتين أجنبيتين.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اقتحمت خيمة عزاء الشهيد عودة الهذالين الذي قتله مستوطن أمس الاثنين، واعتدت على المعزّين وطردتهم بالقوة بذريعة أن المنطقة "منطقة عسكرية مغلقة".

كما اعتقلت قوات الاحتلال ناشطتين أجنبيتين كانتا تتواجدان في المكان للتضامن مع عائلة الشهيد.

وأعلنت قوات الاحتلال المنطقة "منطقة عسكرية مغلقة"، ومنعت دخول المواطنين إلى الخربة، بما في ذلك نشطاء وممثلي مؤسسات حقوقية كانوا في طريقهم للمشاركة في العزاء.

وصباح اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد الهذالين (31 عاما)، وهو معلم وناشط حقوقي، متأثرا بإصابته برصاص مستوطن خلال محاولته التصدي لاقتحام وتجريف أراضي المواطنين في خربة أم الخير الواقعة جنوب شرقي بلدة يطا.