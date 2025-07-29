استشهاد طفلة جراء سوء التغذية وتفاقم الجوع بغزة

فلسطين اليوم

استشهدت طفلة، مساء اليوم الثلاثاء، بسبب سوء التغذية وسياسة التجويع التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأفاد مصدر طبي بمستشفى شهداء الأقصى، باستشهاد الطفلة مكة الغرابلي جراء الجوع وسوء التغذية، ما يرفع عدد حالات الوفاة بسبب حرب التجويع إلى 148 حالة، بينها 89 طفلًا.

ويوم أمس الاثنين، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بأن مشافي القطاع سجلت 14 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، بينهم طفلان أنهكهما الجوع.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، أن أسوأ سيناريو للمجاعة يحدث الآن بالفعل في غزة وفقاً لأبرز الخبراء في العالم.

وأوضح لازاريني، أنه تم تجاوز عتبة المجاعة مع انتشار الجوع الحاد وسوء التغذية في مختلف أنحاء قطاع غزة