ارتفاع أسعار النفط وانخفاض الذهب عالمياً

فلسطين اليوم

واصل النفط مكاسبه اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025، مدعومًا بآمال تحسن النشاط الاقتصادي بعد الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والهدنة التجارية المحتملة بين الولايات المتحدة والصين.

وبحسب وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" 24 سنتًا بما يعادل 0.34% إلى 70.28 دولار للبرميل.

وصعد خام "غرب تكساس" الوسيط الأميركي إلى 66.93 دولار للبرميل بزيادة 22 سنتًا، أو 0.33%.

الى ذلك، انخفضت أسعار الذهب في التعاملات المبكرة اليوم، متأثرة بانحسار المخاوف بشأن الرسوم الجمركية العالمية وارتفاع الدولار، بينما يركز المستثمرون على اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي للسياسة النقدية بحثًا عن مؤشرات على أسعار الفائدة.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 3308.39 دولار للأوقية "الأونصة"، وكان قد سجل أدنى مستوى له منذ 9 تموز الحالي في الجلسة السابقة.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 3306.2 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 38.12 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.4% إلى 1395.75 دولار وتراجع البلاديوم 0.7% إلى 1237.88 دولار.