الصحة بغزة: 55% من شهداء حرب الإبادة هم من النساء والأطفال وكبار السن

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025، أن حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، قد تجاوزت 60,034 شهيدًا من بينهم، 18,592 طفلًا (30.8%)، 9,782 سيدة (16.3%)، كبار السن (7.3%).

وأفادت الصحة، بأن هذه الفئات تمثل ما نسبته 55% من إجمالي الشهداء، ما يعكس بوضوح حجم الاستهداف المباشر وغير المبرر للمدنيين من قبل قوات الاحتلال.

وجددت وزارة الصحة دعوتها إلى المجتمع الدولي، والمنظمات الإنسانية والطبية، بضرورة التدخل الفوري والعاجل لوقف العدوان، وتأمين الحماية للمدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة.