موعد مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026

فلسطين اليوم

تتواصل منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 بكرة القدم، حيث يستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره الإثيوبي ضمن الجولة السابعة من المجموعة الأولى.

ويتصدر "الفراعنة" جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة من 6 مباريات، بعد فوزهم الأخير على إثيوبيا خارج الديار بنتيجة 2-0، سجلهما محمد صلاح وأحمد سيد "زيزو".

وتلقى الاتحاد المصري لكرة القدم خطابا رسميا من الاتحاد الدولي "فيفا" يحدد موعد المواجهة المقبلة أمام إثيوبيا، حيث تقرر أن تقام المباراة يوم 5 سبتمبر 2025.

ويخوض المنتخب المصري بعدها مواجهة قوية أمام بوركينا فاسو يوم 9 سبتمبر، ضمن نفس التصفيات.

بعد مواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو، يتبقى للمنتخب المصري مباراتان فقط في التصفيات، أمام كل من:

جيبوتي، غينيا بيساو، ومن المقرر أن تقام هاتان المباراتان في شهر أكتوبر 2025.