لازاريني: أسوأ سيناريو للمجاعة عالمياً يحدث الآن في غزة

فلسطين اليوم

أكد المفوض العام لكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025، أن أسوأ سيناريو للمجاعة يحدث الآن بالفعل في غزة وفقاً لأبرز الخبراء في العالم.

وأوضح لازاريني، أنه تم تجاوز عتبة المجاعة مع انتشار الجوع الحاد وسوء التغذية في مختلف أنحاء قطاع غزة

وبيّن، أن أكثر من 100 شخص لقوا حتفهم بسبب الجوع في غزة خلال الأسابيع القليلة الماضية فقط.

وأشار إلى أن الطريقة الوحيدة لوقف الكارثة هي إغراق غزة بمساعدات إنسانية على نطاق واسع، مضيفاً: "لدينا ما يعادل 6,000 شاحنة من الغذاء والدواء جاهزة للعبور إلى قطاع غزة".

ومنذ بدء الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر 2023، ترتكب "إسرائيل" بالتوازي جريمة تجويع بحق فلسطينيي غزة حيث شددت من إجراءاتها في 2 مارس الماضي، بإغلاق جميع المعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، ما تسبب بتفشي المجاعة ووصول مؤشراتها إلى مستويات "كارثية".

وحسب أحدث معطيات وزارة الصحة بغزة، فقد بلغ عدد وفيات المجاعة وسوء التغذية حتى الاثنين نحو 147 فلسطينيا، بينهم 88 طفلا، منذ 7 أكتوبر 2023.