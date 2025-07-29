والد أسير "إسرائيلي" بغزة يدعو أوروبا لفرض أشد العقوبات على "تل أبيب"

فلسطين اليوم

دعا "يهودا كوهن" والد الجندي الأسير في غزة "نمرود": اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025، الدول الأوروبية للذهاب حتى النهاية في فرض العقوبات على "إسرائيل".

وطالب يهودا كوهن، الدول الأوروبية بفرض عقوبات على هذه "الدولة" المريضة المسماة "إسرائيل".

كما طالب، بإجراء علاج جذري للدماغ المريض لحكومة بنيامين نتنياهو التي يقودها متهمون ومشتبه بهم بأعمال جنائية.

ويعمل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تعطيل أي جهود من الوسطاء لإبرام صفقة تبادل الأسرى خوفاً على مصالحه الخاصة ومصير حكومته.