"الغذاء العالمي": الحشود استولت على شاحنات المساعدات بغزة ولم تدخل مخازننا

فلسطين اليوم

أكد برنامج الأغذية العالمي العامل في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025، أنّ كل شاحنات المساعدات الـ 55 التي دخلت أمس إلى غزة استولت عليها الحشود قبل وصولها إلى المخازن.

وقال الغذاء العالمي: "لا شيء تغير على الأرض في قطاع غزة، ولم يتم السماح بطرق بديلة لإدخال المساعدات.

ومنذ بدء الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر 2023، ترتكب "إسرائيل" بالتوازي جريمة تجويع بحق فلسطينيي غزة حيث شددت من إجراءاتها في 2 مارس الماضي، بإغلاق جميع المعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، ما تسبب بتفشي المجاعة ووصول مؤشراتها إلى مستويات "كارثية".

وحسب أحدث معطيات وزارة الصحة بغزة، فقد بلغ عدد وفيات المجاعة وسوء التغذية حتى الاثنين نحو 147 فلسطينيا، بينهم 88 طفلا، منذ 7 أكتوبر 2023.