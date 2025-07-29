ليس سان جيرمان.. نيمار يقترب من العودة للدوري الفرنسي

فلسطين اليوم

أكدت تقارير صحفية إسبانية عن حقيقة رحيل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا عن الفريق الأول بنادي سانتوس وعودته إلى الدوريات الأوروبية من جديد.

وتعرض نيمار لانتقادات لاذعة مع فريقه الأم "سانتوس" خلال المباريات الماضية نظرا لتراجع مستواه داخل الملعب وبعض سلوكياته غير المنضبطة خارج الملعب والتي بالتأكيد تؤثر على فاعليته وجاهزيته البدنية والذهنية للمباريات.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" نقلا عن موقع "TyC Sports" الأرجنتيني أن نجم باريس سان جيرمان السابق يفكر جديا في الرحيل عن الفريق البرازيلي بسبب ما يتعرض له قبل نهاية عقده في ديسمبر المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوجهة الأقرب لنيمار ستكون العودة مجددا إلى الدوري الفرنسي ولكن ليس لناديه القديم باريس سان جيرمان بل ستكون من بوابة نادي مارسيليا.

وأوضحت التقارير أن مارسيليا مهتم بالتعاقد مع نيمار من أجل دعم صفوفه قبل المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل وذلك بعد احتلاله وصافة الدوري المحلي خلف سان جيرمان في موسم 2024-2025.

يشار إلى أن القيمة السوقية الحالية لنيمار تصل إلى 12 مليون يورو وتراجعت بشكل كبير في السنوات الأخيرة بسبب غيابه لفترات طويلة بداعي الإصابة.