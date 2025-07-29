سرايا القدس تُفجر آلية إسرائيلية بعبوة ناسفة شمال قطاع غزة

فلسطين اليوم

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025، أن مجاهديها تمكنوا من تدمير آلية عسكرية إسرائيلية بعبوة ناسفة شمال قطاع غزة.

وقالت سرايا القدس في بيان عسكري: "بعد عودتهم من خطوط القتال، أكد مجاهدونا تمكنهم من تدمير آلية عسكرية صهيونية بتفجير عبوة (ثاقب) - شديدة الانفجار- خلال توغلها في شارع حمدان بمنطقة الفالوجا غرب مخيم جباليا".

وتواصل سرايا القدس، بالتعاون والاشتراك مع الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة التصدي لعدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، موقعة في صفوفه خسائر مادية وبشرية فادحة.

وخلفت الإبادة المتواصلة بدعم أمريكي، أكثر من 205 آلاف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.