ساعر: نشهد حملة ضغط دولية ضدنا ولن نُوقف الحرب قبل إنهاء حماس

فلسطين اليوم

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025، إنهم يشهدون حملة ضغط دولية ضد "إسرائيل" في الأيام الأخيرة، زاعماً أنها حملة معادية للسامية.

وأضاف ساعر في تصريح له: "عندما يُطلب منا إنهاء الحرب، ما معنى ذلك؟ إنهاؤها بينما لا تزال حماس تحكم غزة سيكون مأساة"، متابعاً: "أن إقامة دولة فلسطينية اليوم تعني إقامة دولة حماس وهذا لن يحدث".

وأشار إلى ان الضغوط الدبلوماسية لن تغيّر سياستهم، لا ضغوط خارجية ستقنع "إسرائيل" بالتنازل عن حقها في الدفاع عن نفسها. على حد تعبيره.

وادعى أن الضغط الدولي يجب أن يُمارس ليس على "إسرائيل" بل على حماس.