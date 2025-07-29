وصول 113 شهيداً إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025، عن وصول 113 شهيداً بينهم "1 انتشال" و637 إصابة إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة: "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة".

وأفادت وزارة الصحة، بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 60,034 شهيدًا و145,870 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأظهر تقرير الصحة، أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت حتى اليوم 8,867 شهيدًا و33,829 إصابة.

وبيّنت، أن عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات بلغ 22 شهيدًا وأكثر من 199 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1,179 شهيدًا وأكثر من 7,957 إصابة.

وأهابت، وزارة الصحة الفلسطينية بغزة بذوي الشهداء والمفقودين ضرورة استكمال بياناتهم عبر التسجيل في الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات ضمن سجلات وزارة الصحة.

رابط تسجيل شهداء ومفقودي الحرب على غزة