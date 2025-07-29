رام الله تصرف رواتب موظفيها بنسبة لا تقل عن 60% وبحد أدناه 3000 شيكل

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة المالية برام الله، أن موعد صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر أيار 5/2025، سيكون اليوم الثلاثاء، الموافق 29/7/2025، بنسبة 60% من الراتب، وبحد أدناه 3000 شيكل.

وأشارت الوزارة إلى أن أكثر من 60% من الموظفين سيتلقون رواتبهم كاملة، وهم الموظفون الذين لا تزيد رواتبهم عن 3000 شيكل.

وأكدت، أن بقية المستحقات القائمة حتى تاريخه هي ذمة لصالح الموظفين، وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك.



