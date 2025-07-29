منظمة حقوقية تتقدم بشكوى للجنائية الدولية ضد "مؤسسة غزة الإنسانية"

فلسطين اليوم

تقدمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية تطالب بفتح تحقيق عاجل في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تُتهم بها مؤسسة "غزة الإنسانية" وشركات أمنية متعاقدة معها، خلال الفترة من 27 مايو وحتى اليوم.

والشكوى مدعّمة بأدلة وشهادات وصور أقمار صناعية تكشف أن مراكز توزيع المساعدات شُيّدت كنقاط قتل ممنهج وتجويع جماعي، لا كمرافق إغاثة.

وتتهم الشكوى مسؤولي "غزة الإنسانية" بتعطيل الإغاثة والتسبب في وفيات مدنيين، وبتجاهل المسؤولية وتبرير المجازر تحت غطاء سياسي إقليمي ودولي.