نيويورك: مقتل 4 أشخاص بينهم شرطي برصاص مسلح قبل انتحاره

فلسطين اليوم

قُتل أربعة أشخاص على الأقلّ، أحدهم شرطي، برصاص مسلّح اقتحم يوم أمس الاثنين ناطحة سحاب في قلب حي مانهاتن في نيويورك قبل أن ينتحر، بحسب وسائل إعلام أميركية.

وقال مسؤول في قوات الأمن لشبكة "سي أن أن" الإخبارية إنّ "أربعة أشخاص، أحدهم عنصر في شرطة نيويورك، قتلوا" برصاص المسلح.

وأشار إلى أنّ مطلق النار انتحر بإطلاق النار على نفسه، في معلومة أوردتها أيضاً شبكة "إيه بي سي نيوز".

من جهتها، أعلنت قائدة شرطة نيويورك جيسيكا تيش في منشور في مواقع التواصل الاجتماعي إنّ "الوضع حالياً تحت السيطرة والمسلّح المنفرد تمّ تحييده".

ومساء الاثنين، شاهد مراسل لوكالة "فرانس برس" وسط الحي المكتظ بناطحات السحاب أعداداً كبيرة من عناصر الشرطة، بعضهم يرتدي سترات واقية من الرصاص ويحمل أسلحة ثقيلة، إضافة إلى سيارات إسعاف.

وبحسب تقارير وسائل إعلام أميركية، فإنّ مطلق النار اقتحم قرابة الساعة السادسة مساء المبنى رقم 345 في "بارك أفينيو"، وهو ناطحة سحاب تضمّ مكاتب بينها خصوصاً مقرّ دوري كرة القدم الأميركية (NFL) وشركة بلاكستون المالية العملاقة، حاملاً بيده رشاشاً.

ونشرت وسائل إعلام عديدة، من بينها شبكة "سي أن أن" وصحيفة "نيويورك بوست"، صورة لرجل ذي شارب يسير وحده حاملاً بيمينه بندقية ويضع نظارة شمسية ويرتدي سترة داكنة.

وقالت شاهدة عيان قريبة لوكالة "فرانس برس" طالبة عدم نشر اسمها: "كنتُ في المبنى، وكان ينتقل من طابق إلى آخر".

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، فإنّ المسلّح انتحر في الطابق الثالث والثلاثين.

وكتب رئيس بلدية المدينة إريك آدامز على منصة إكس إنّ "شرطة مدينة نيويورك تجري تفتيشاً شاملاً في المبنى رقم 345 في بارك أفينيو".