ارتفاع حصيلة شهداء منتظري المساعدات وسط قطاع غزة إلى 7

فلسطين اليوم

أعلنت مصادر طبية، قبل قليل، استشهاد 7 مواطنين، وإصابة 40 آخرين، جراء استهداف قوات الاحتلال منتظري المساعدات على شارع صلاح الدين جنوب منطقة وادي غزة، وسط القطاع.

وحسب المصادر الطبية، فقد ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى 50 مواطنا، بينهم 13 من منتظري المساعدات.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 59,921 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 145,233 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.