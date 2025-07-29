الاحتلال يهدم منشأة سكنية ومغسلة في بلدة سلوان

فلسطين اليوم

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025، منشأة سكنية ومغسلة في حي عين اللوزة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت محافظة القدس، بأن طواقم بلدية الاحتلال في القدس هدمت منشأة سكنية ومغسلة مركبات تعودان للمقدسي هاني السلايمة في حي عين اللوزة.

كما اقتحمت طواقم بلدية الاحتلال حي البستان المجاور، وهدمت سورا يحيط بموقع منزل المواطن المقدسي تامر عودة، بعد أسابيع على هدم منزله.

وتزامنت عمليتا الهدم مع إغلاقات فرضتها قوات من شرطة الاحتلال على الطريق المؤدي إلى حي عين اللوزة، والبستان.