الدقران: قطاع غزة يعيش أسوأ الأوضاع الإنسانية والمعيشية في تاريخه الحديث

فلسطين اليوم

أكد المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى د. خليل الدقران اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025، أن قطاع غزة يعيش حالياً واحدة من أسوأ الأوضاع الإنسانية والمعيشية في تاريخه الحديث.

وبين، أن الحرب المستمرة تُمارس أمام مرأى ومسمع العالم الذي يلتزم الصمت تجاه معاناة المدنيين، وبات أكثر من 2.5 مليون إنسان في غزة يواجهون خطر الإبادة الجماعية والتجويع الجماعي.

وأوضح الدقران، أن المساعدات التي يتم إنزالها جواً لا تفي بأدنى احتياجات السكان، ولا تشكل سوى نقطة في محيط، فيما أن القطاع بحاجة يومياً إلى أكثر من ألف شاحنة مساعدات ولمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

وشدد الدقران، على أن المجاعة وسوء التغذية في غزة وصلت إلى مراحل شديدة وصادمة، فيما أن الاحتلال يستخدم سياسة التجويع كسلاح حرب ممنهج ضد المدنيين.

واعتبر أن ما يجري في غزة يُعد انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي الإنساني.