30 شهيدًا غالبيتهم أشلاء جراء قصف "إسرائيلي" شمال النصيرات

فلسطين اليوم

واصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفها العنيف تجاه مناطق متفرقة في قطاع غزة، كان أشدها على مخيم النصيرات وسط القطاع، الذي خلف فيها أكثر من 30 شهيداً وجريحاً.

وأفادت مستشفى العودة في النصيرات، أن 30 شهيدًا غالبيتهم أشلاء وصلوا إلى المشفى جراء عدة استهدافات شنها الاحتلال "الإسرائيلي" الليلة الماضية على منازل المواطنين في منطقة المخيم الجديد شمال النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد مواطنين، وإصابة آخرين، جراء قصف الاحتلال شقة سكنية لعائلة البطش قرب دوار حيدر غرب مدينة غزة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن ثمانية شهداء ارتقوا، وأصيب 11 آخرين، في قصف الاحتلال منزلا لعائلة أبو عطايا في منطقة المخيم الجديد شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأشارت إلى استشهاد أربعة مواطنين، وإصابة آخرين، من عائلة الأغا، جراء قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة الميناء بمواصي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وتواصل مدفعية الاحتلال قصف مناطق متفرقة شرق مدينة غزة.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 59,921 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 145,233 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.