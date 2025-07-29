اعتقال عدد من الصيادين غرب مدينة غزة

فلسطين اليوم

اختطاف و اعتقال عدد من الصيادين غرب مدينة غزة.

عُرف من الصيادين المعتقلين

1.. خميس رأفت بكر

2.. عبد الحكيم ( عذاب )احمد عبدالله الهسى

3.. مؤمن حسن مصباح الهسى

4.. محمد محسن ابو رياله

5..حسن محسن ابو رياله

من جانب اخر تم اختطاف عدد اخر من الصيادين والقائهم بالبحر بعد ساعات من التحقيق معهم على متن الزورق الحربي وعدد اخر من الصيادين القى بنفسه بالبحر والعودة للشط سباحه خوفا من القتل والاعتقال.