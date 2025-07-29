طقس فلسطين: أجواء حارة رغم انخفاض الحرارة

فلسطين اليوم

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يبقى الجو، اليوم الثلاثاء، حارا إلى شديد الحرارة، مع انخفاض طفيف إضافي على درجات الحرارة، لتظل أعلى من معدلها العام بنحو 3 درجات مئوية.

تسود أجواء صيفية حارة إلى شديدة الحرارة خلال النهار، وتبقى الأجواء شديدة الحرارة في الأغوار والبحر الميت.

أما ليلا وفي ساعات الفجر والصباح الباكر، فيكون الطقس لطيفا ومنعشاً.

الرياح غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الأربعاء، يسجل انخفاض ملموس في درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفيا مائلا للحرارة إلى حار خلال ساعات النهار في معظم المناطق، خاصة في المناطق المنخفضة، وأقل حرارة في المرتفعات الجبلية.

تستمر الأجواء شديدة الحرارة في المناطق الغورية، مع درجات حرارة تقارب نهاية الثلاثينيات مئوية، وتكون ضمن المعدلات السنوية.

أما ليلا، فيسود طقس لطيف ومنعش.

الرياح غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الخميس، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، لتبقى ضمن معدلاتها السنوية.

الطقس يكون صيفيا حارا نسبيا إلى حار في معظم المناطق، وأقل حرارة في الجبال العالية، في حين يستمر شديد الحرارة في الأغوار.

درجات الحرارة تبقى في نهاية الثلاثينيات مئوية، ويكون الطقس ليلا لطيفا ومنعشا.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الجمعة، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ويستمر الطقس صيفيا حارا نسبيا إلى حار نهارا، مع بقاء الحرارة ضمن المعدلات السنوية.

في الأغوار، يستمر الجو شديد الحرارة مع درجات حرارة تصل إلى حاجز الأربعين مئوية.

أما في الليل، فيسود طقس لطيف ومنعش وجميل.

أما في يوم السبت، تعود درجات الحرارة للارتفاع بشكل طفيف، ويكون الطقس صيفيا حارا إلى شديد الحرارة، أعلى من معدله السنوي بحوالي 3 درجات مئوية.

تبقى الأجواء شديدة الحرارة في المناطق الغورية، مع حرارة تتجاوز الأربعين مئوية.

وفي ساعات المساء والليل، يكون الطقس لطيفا ومنعشا.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس، خاصة خلال ساعات الذروة من الساعة 11 صباحا وحتى 4 عصرا.

كما تحذر من إشعال النيران في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

وتدعو المواطنين إلى الالتزام بتعليمات سلطة الإطفاء والإنقاذ حفاظا على السلامة العامة.