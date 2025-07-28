ترامب: نضع خططاً مع نتنياهو بشأن غزة.. ولم أعد مهتماً بالحديث مع بوتين

فلسطين اليوم

صرّح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بأنّه يضع مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، "خططاً مختلفةً بشأن قطاع غزة"، مضيفاً: "قلت لإسرائيل إنّه ربما يتعيّن عليها التعامل مع الأمر بطريقة مختلفة".

وتابع ترامب، في حديث إلى الصحافيين من اسكتلندا، بأنّ "وقف إطلاق النار في غزة ممكن"، وأنّ "ثمة بدائل لإخراج الأسرى من غزة، والنقاش هو الخيار الأكثر منطقيةً".

وأضاف ترامب أنّه يرى مؤشرات مجاعة حقيقية في القطاع"، معلناً أنّه سيجري "إنشاء مراكز غذائية في غزة، وستكون من دون قيود"، حيث "يجب أن ينعم الأطفال في غزة بالغذاء والأمان فوراً".

كذلك، تحدّث الرئيس الأميركي عن الحرب في أوكرانيا، معرباً عن "خيبة أمل بالغة" تجاه نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، بسبب عدم إنهاء الحرب، مضيفاً أنّه "لم يعد مهتماً بالحديث معه".

وأعلن ترامب تقليل مهلة الأيام الـ50 التي طرحها لإنهاء الحرب في أوكرانيا، إلى ما يراوح بين 10 و12 يوماً، مضيفاً أنّه "لا يرى أي تقدّم يحصل في هذا الشأن".

وجاء ما قاله ترامب خلال زيارته اسكتلندا في المملكة المتحدة، حيث التقى رئيس الحكومة البريطاني، كير ستارمر. ووصفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية الزيارة بأنّها "مقلوبة رأساً على عقب، من الناحية الدبلوماسية".

وأوضحت الصحيفة أنّ التقليد يقضي بأنّه عندما يصل رئيس أميركي إلى بلد أجنبي، فإنّ زعيم البلاد هو من يستضيفه، إلا أنّ ترامب، و"لأنّه يمتلك ملعبَي غولف في اسكتلندا، ويستمتع بكونه الشخصية المهيمنة في أي حدث إعلامي، كان هو من استضاف ستارمر في بلده".