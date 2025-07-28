فلسطين اليوم

استشهد عشرة مواطنين فلسطينيين وأصيب العشرات، مساء اليوم الإثنين، في مجزرة إسرائيلية جديدة استهدفت منتظري المساعدات قرب محور موراج شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية وطبية متطابقة، أن جيش الاحتلال أطلق نيرانه بشكل مباشر تجاه المواطنين الذين تجمعوا بانتظار المساعدات الإنسانية، ما أسفر عن ارتقاء تسعة شهداء وسقوط عدد كبير من الجرحى.

وأسماء الشهداء هم، أدهم عبد زرعي زعرب، محمد أنور راغب قشطة، هاني أحمد العبادلة، نور حيدر عبد ربه أبو الحصين، محمد محمود حسين زعرب، عبد الرحمن محمد اللحام، رامي وائل سعيد طباسي، خالد محمد أحمد أبو رمضان، رامي كمال أحمد البريم، شادي هشام محمد أبو عنزة.

وتستمر جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق منتظري المساعدات من الفلسطينيين في قطاع غزة، والذين استشهد منهم المئات، منذ بدء تنفيذ الآلية الإسرائيلية الأميركية التي تشرف عليها "مؤسسة غزة الإنسانية"، بتاريخ 27 مايو/ أيار 2025

وطالبت مؤسسات دولية وحقوقية، بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل فتح المعابر وكسر الحصار وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.