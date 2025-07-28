"هآرتس": الاتحاد الأوروبي يدرس تعليق مشاركة إسرائيل في مؤتمر أبحاث

فلسطين اليوم

أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الإثنين، بأن الاتحاد الأوروبي سيناقش مقترحا لتعليق مشاركة إسرائيل في برنامج تمويل الأبحاث "هورايزون".

وقالت الصحيفة، إن أعضاء المفوضية الأوروبية سيناقشون اليوم، مقترحا بتعليق جزئي للمشاركة الإسرائيلية في برنامج تمويل الأبحاث "هورايزون" التابع للاتحاد الأوروبي، دون تحديد صاحب المقترح.

وأكدت أن "الخطوة الأوروبية تأتي بعد أن صرحت عدة دول في الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، بأن إسرائيل لا تفي بالتزاماتها بموجب اتفاق يقضي بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".

ولفتت الصحيفة إلى أنه في شهر أيار الماضي، حذّر "المجمع القومي للعلوم والآداب" في تل أبيب من "شرخ قد يعرض العلوم الإسرائيلية، ومستقبل التعاون العلمي بين إسرائيل ودول الاتحاد الأوروبي لخطر حقيقي".