100شهيد و382 إصابة في غزة خلال 24 ساعة

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين 28 يوليو 2025، عن وصول 100 شهيد بينهم "2 انتشال" و382 إصابة إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة: "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة".

وأفادت الصحة، بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 59,921 شهيدًا و 145,233 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأوضحت، أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم بلغت 8,755 شهيدًا 33,192 إصابة.

وبيّنت، أن عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 25بلغ شهيدًا وأكثر من 237 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1,157 شهيدًا وأكثر من 7,758 إصابة.

وقالت: "سجّلت مستشفيات قطاع غزة 14 حالات وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليصبح العدد الإجمالي لوفيات المجاعة وسوء التغذية 147 حالة وفاة، من بينهم 88 طفلًا".

وأهابت، وزارة الصحة الفلسطينية بغزة بذوي الشهداء والمفقودين ضرورة استكمال بياناتهم عبر التسجيل في الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات ضمن سجلات وزارة الصحة.

رابط تسجيل شهداء ومفقودي الحرب على غزة