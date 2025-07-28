الاحتلال يجرف أراضي لتوسيع بؤرة استعمارية جنوب جنين

فلسطين اليوم

جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين 28 يوليو 2025، أراضي زراعية تابعة لمواطنين من خربة مسعود جنوب غرب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، لتوسيع بؤرة استعمارية رعوية.

وأوضح رئيس المجلس القروي في زبدة صالح عمارنة، أن جرافات الاحتلال بدأت صباح اليوم بتجريف أراضٍ وأشجار زيتون مملوكة لمواطنين من زبدة وخربة مسعود، حيث أقام جيش الاحتلال علامات باللون البرتقالي في الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون والتي يمتلك أصحابها أوراق ملكية وطابو خاصة فيها.

وأضاف عمارنة، أن التجريف يأتي لخدمة وتوسيع البؤرة الاستعمارية الرعوية المقامة على قمة الجبل في خربة مسعود والتي أقيمت عام 2019، مشيرا إلى أن المستعمرين يعتدون على المزارعين بشكل مستمر، وينشرون مواشيهم في المناطق الزراعية، ويقومون بأعمال عربدة وتكسير.

وتتبع خربة مسعود لمجلس زبدة القروي وتتكون من ثلاثة تجمعات سكانية هي: عراق الدوار، وخربة فارس، وخربة القصور، ويسكنها قرابة 350 شخصا.

ويجرف الاحتلال مناطق بمحاذاة البؤرة الاستعمارية المقامة على الجبل، ويستولي على عشرات الدونمات الزراعية فيها، وهي منطقة ممتدة من قفين حتى جبال يعبد جنوب جنين.