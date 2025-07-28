سرايا القدس و"كتائب الأنصار" تقصفان تجمعاً للاحتلال شرق مدينة غزة

فلسطين اليوم

قصف سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بالاشتراك مع "كتائب الأنصار"، اليوم الاثنين 28 يوليو 2025، تجمعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة غزة.

وقالت سرايا القدس في بيان عسكري: قصفنا بالاشتراك مع كتائب الأنصار بقذائف الهاون النظامي (عيار 60) تجمعاً لجنود العدو الصهيوني محيط تلة المنطار شرق حي الشجاعية بمدينة غزة".

وتواصل سرايا القدس، بالتعاون والاشتراك مع الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة التصدي لعدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، موقعة في صفوفه خسائر مادية وبشرية فادحة.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 تشن "إسرائيل"، بدعم أمريكي، حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 204 آلاف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.