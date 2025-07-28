ترامب: يجب أن ينعم الأطفال في غزة بالغذاء والأمان فورًا

فلسطين اليوم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين 28 يوليو 2025، إنه يتطلع إلى إطعام الناس، ووقف الحرب على قطاع غزة.

وأشار ترامب في تصريح صحفي، إلى أن وقف إطلاق النار في غزة ممكن ونريد تحقيقه، مضيفاً: "يجب أن ينعم الأطفال في قطاع غزة بالغذاء والأمان فورًا".

وادعى الرئيس ترامب أن الولايات المتحدة قدمت كثيراً من الأموال لغزة ولم يقل لنا أحد كلمة شكر.

وأضاف: "أخرجنا عددًا كبيرًا من الرهائن (المحتجزون الإسرائيليون) في قطاع غزة وكثير منهم زاروا البيت الأبيض، متابعاً: "الرهائن المتبقون في غزة سيكون إخراجهم صعباً".

وزعم الرئيس الأمريكي أنه أخبر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن عليه اعتماد مقاربة أخرى بشأن قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 تشن "إسرائيل"، بدعم أمريكي، حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 204 آلاف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.