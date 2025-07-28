"الأورومتوسطي": مناورة "إسرائيل" الإعلامية بشأن إدخال المساعدات لغزة يكذّبها الواقع

فلسطين اليوم

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين 28 يوليو 2025، إن مناورة "إسرائيل" الإعلامية بشأن إدخال المساعدات إلى قطاع غزة فاضحة ويكذّبها الواقع، وعلى المجتمع الدولي عدم التماهي مع سياسة إدارة التجويع.

وأضاف المرصد الأورومتوسطي، أن جيش الاحتلال زعم أمس بدء سلسلة إجراءات لتحسين الاستجابة الإنسانية في غزة، لكن الواقع على الأرض كان مختلفًا تمامًا.

وأشار إلى أن المعلومات الميدانية أكدت أن "إسرائيل" لم تبدأ سوى مناورة جديدة لتضليل الرأي العام العالمي من خلال الترويج لزيادة حجم المساعدات الإنسانية وفتح مسارات جديدة لإدخالها، وهو ما ثبت عدم صحته بنهاية يوم أمس.

وتابع، أن الاحتلال سمح بإدخال 73 شاحنة فقط إلى قطاع غزة، وثلاث عمليات إنزال جوي بحمولة شاحنتين تقريبًا، وجميعها أُجبرت على التوقف في مناطق حمراء أصدر الجيش أوامر بإخلائها، مضيفاً: "لم تستلم الجهات الإغاثية التي تدير وتنفذ عمليات توزيع المساعدات على السكان أيًا من تلك الشاحنات".

وأوضح، أن معظم شاحنات المساعدات تعرضت لعمليات نهب من عصابات منظمة وسط غياب تام لأي مظاهر أمنية لتأمينها، خشية الاستهداف الإسرائيلي المتكرر لعناصر التأمين.