لماذا هدد كريستيانو رونالدو بمغادرة معسكر النصر في النمسا؟

فلسطين اليوم

كشفت تقارير إعلامية عن وجود حالة من الغضب الكبير لدى الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي بسبب حالة الفوضى المتواجدة حول معسكر الفريق المقام حالياً في النمسا.

ويجري نادي النصر بقيادة النجم العالمي كريستيانو رونالدو معسكرا تدريبيا في مدينة زالفيلدن النمساوية إلا أن الفوضى التي تشهدها الأجواء خارج الملعب أثارت جنون النجم البرتغالي.

ووفقا لصحيفة "كرونن تسايتونغ" النمساوية فقد ارتدى العديد من النزلاء قمصانا تحمل الرقم 7 فيما يقال إن بعض العائلات حجزت غرفها في الفندق خصيصا من أجل الاقتراب من النجم العالمي ونجح بعض الأطفال في ذلك ما أثار غضب رونالدو بشدة.

وتسلل عدد من الأطفال إلى الممر الذي يقع فيه جناح رونالدو وبدؤوا يطرقون بابه بشكل متكرر وبعد دقائق فتح النجم البرتغالي الباب وهو في حالة انزعاج شديد وهدد بصوت عال باستدعاء الشرطة بل الرحيل عن المعسكر بسبب الفوضى المتواجدة حوله.

وكان الفندق قد شهد مساء الأحد تدخلا من فرق الإطفاء وذلك بسبب إنذار حريق كاذب تسبب فيه غلاية مياه كهربائية.

ويستعد النصر لخوض مباراة ودية ضد تولوز الفرنسي الأربعاء المقبل حيث من المتوقع أن يشارك رونالدو الذي انضم متأخراً إلى المعسكر بعد غيابه عن المرحلة الأولى من التحضيرات.

وسيواصل نادي النصر إقامته في القرية الصغيرة التي لا يتجاوز عدد سكانها 19 ألف نسمة حتر الرابع من أغسطس قبل أن يشد الرحال إلى البرتغال.